La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un tag à l’acide : quelques heures avant la venue de Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU, le lieu a été visé par l’inscription diffamatoire « Albanese, la putain du Hamas ». À peine remis de ce choc, les libraires apprenaient que la subvention municipale dont ils devaient bénéficier – comme trente-neuf autres établissements parisiens – venait d’être bloquée.

Ailleurs, une éditrice raconte sa propre chute : « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Voilà mes dernières options », confie-t-elle dans un témoignage brut où elle retrace sa lutte pour survivre dans un secteur en lambeaux.

Dans un tout autre registre, plusieurs sénateurs découvraient dans leurs boîtes mail un message pour le moins inhabituel : à la veille de l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un cabinet de lobbying, CALIF Communication, relayait au nom d’organisations historiques de la Sécurité sociale des artistes-auteurs un appel à la vigilance.

Et pendant que le débat public bruisse, les lectrices et lecteurs, eux, poursuivent leurs habitudes : le classement Edistat du 10 au 16 novembre aligne Astérix, tueurs en série, ados en dérive, femmes de ménage révoltées et Goncourt 2025, instantané contrasté de ce que lit la France quand la nuit tombe plus tôt.