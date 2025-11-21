Newsletters

Après plusieurs semaines de vives tensions autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme », et sur fond de débats mêlant liberté d’expression, accusations d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne, la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, dans le XIᵉ arrondissement, se retrouve au cœur d’un affrontement politique. La droite parisienne a réussi à bloquer la subvention municipale destinée aux librairies indépendantes : un fonds de 500.000 € dont dépendaient quarante établissements, désormais privés de cette aide.

Pendant ce temps, un autre dossier agite le milieu culturel : le Sénat a ressuscité les vieilles logiques tutélaires, avec un amendement qui confie aux « structures historiques » un rôle de supervision des artistes-auteurs. Une forme de retour au protectorat, dénoncée comme un « paternalisme culturel » d’un autre âge — avec, pour certains, un arrière-goût de colonialisme symbolique.

Et ce n’est pas tout : après les auteurs et les éditeurs, voilà que les financeurs publics eux aussi vacillent. À Angoulême, le maire Xavier Bonnefont a reconnu, lors d’une conférence de presse, qu’il devenait « plus que compliqué » d’organiser l’édition 2026 du festival de BD. La perspective d’une annulation semble désormais inévitable.

Dans ce climat tendu, un autre rendez-vous littéraire suit une trajectoire différente : Les Petites Fugues. À l’occasion de la 24ᵉ édition de ce festival itinérant qui traverse la Bourgogne–Franche-Comté du 17 au 29 novembre, nous avons interrogé Aymée Rogé, directrice de la DRAC, et Bertrand Veau, vice-président de la Région en charge de la culture. Dans cet entretien croisé, ils expliquent comment l’itinérance peut devenir un outil d’égalité culturelle, comment le festival irrigue territoires ruraux et urbains, et pourquoi le livre doit être activement protégé dans un paysage dominé par les écrans.