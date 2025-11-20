Résistance, poésie et famille : la rentrée d'hiver 2026 chez Harmonia Mundi Livre
La rentrée d’hiver des maisons d'édition diffusées par Harmonia Mundi Livre s’annonce comme une traversée du réel à vif, une exploration des fractures contemporaines et des métamorphoses intimes. Trente et un ouvrages, autant de regards sur le monde, où résonnent l’inquiétude d’une époque autant que sa vitalité créatrice. Mais au-delà de cette intensité, ces romans offrent aussi le plaisir rare de lectures captivantes, capables de séduire des lecteurs aux goûts les plus variés.