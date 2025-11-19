Newsletters

« Je viens de recevoir ma notification de retraite », écrit Éric Marquefave dans un message où se mêlent consternation et écœurement. Dans une tribune au titre sans détour, Agessa, le pillage silencieux, le photographe et vidéaste raconte comment, selon lui, l’Agessa a trahi les artistes-auteurs avec la complicité des pouvoirs publics — un « gigantesque hold-up social » mené au nom de la gestion collective.

À Paris, les bibliothèques municipales se préparent à une grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une série de décisions qu’ils jugent « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), conduit par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC).

Parallèlement, le Centre national du livre (CNL) s’apprête à nouer un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF). Objectif : installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs des communes rurales, afin de renforcer les politiques publiques d’incitation à la lecture dès le plus jeune âge.

Enfin, le Prix de la littérature arabe 2025, créé par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe (IMA), distingue cette année l’écrivain palestinien Nasser Abu Srour pour son roman Je suis ma liberté, paru chez Gallimard dans la collection « Hors-série Littérature étrangère ».