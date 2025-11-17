Newsletters

Deux chefs, deux visions : Simon Auscher défend un beurre miso conciliant technique française, profondeur japonaise et éthique durable, tandis que Maria Nicolau célèbre une cuisine du quotidien ancrée dans la mémoire familiale. Lui revendique la sobriété du geste et la saisonnalité ; elle rappelle que chaque plat est un acte d’affection et de transmission. Ensemble, ils montrent comment la cuisine, au-delà des recettes, raconte des origines, des choix et un héritage vivant.

Le chef Joseph Doverman raconte son itinéraire, de l’Irlande à la France, où il puise dans ses racines et adopte un ancrage français. Nourri dès l’enfance par les traditions irlandaises de convivialité autour de la table, il se rappelle son premier « emploi » chez un poissonnier, initiation à l’exigence et à la sincérité du produit. Installé à Lyon, il privilégie une cuisine authentique, en lien direct avec ses fournisseurs, tout en glissant ici et là des touches irlandaises comme un condiment au whisky.

La discussion burger, sandwichs ou cuisine méditerranéenne se posait là : deux visions de la nourriture. D’un côté, l’esprit solaire de la Méditerranée ; de l’autre, la cuisine populaire globalisée incarnée par le burger. Jean‑Noël Escoffier a posé ce qui constitue selon lui « un sandwich » : du pain + quelque chose dedans, soulignant que loin d’être américain au départ, ce format traverse les cultures.

Joannes Richard, champion du burger, revendique une fidélité à l’original américain – viande, pain, sauce – mais appelle aussi à utiliser des produits locaux pour respecter la planète. Ensemble, ils rappellent que la cuisine populaire, quand elle est faite avec soin, reflète un territoire et ceux qui l’habitent.

Dans l’entretien avec Marion Chatelain à l’occasion du Festival du Livre Gourmand 2025 à Périgueux, la matière grasse passe de paria à alliée : son ouvrage Le gras c’est la vie défend le « gras » comme vecteur de mémoire, de plaisir et de lien social, loin des injonctions culpabilisantes.

Elle évoque les « gras intimes », ceux d’enfance ou d’amour, et montre comment une noix de beurre, une huile d’olive ou une crème peuvent transformer un instant ordinaire en moment de partage. Elle invite à redonner au gras sa valeur symbolique : acteur de la gourmandise et de l’émotion, plutôt que signe de malaise.

Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont présenté l’ouvrage jeunesse Madeleine de chef.fes (éd. Gallimard Jeunesse), fruit d’un podcast. Leur projet vise à éveiller le goût de cuisiner chez les enfants en s’appuyant sur les souvenirs d’enfance de grands chefs – que ce soit au Japon, au Mali ou à La Réunion – pour bâtir des récits d’émotion.

Chaque témoignage partage ce moment fondateur où naît la passion culinaire. Ainsi, le livre ne se contente pas d’exposer des recettes : il invite à explorer ses racines, à prendre plaisir à cuisiner et à bien manger.

Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré comment la bande dessinée peut « faire voir » la cuisine autrement : dessins du quotidien, ambiance de brigade, gestes, doutes et élan créatif.

Bravi insiste sur l’importance de la reconnaissance visuelle des plats pour susciter le désir. Meignan, ancienne journaliste devenue cuisinière stagiaire, confie que la BD permet de transmettre émotions et vécu — ce qu’un reportage « classique » ne permettrait pas.