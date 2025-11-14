Nouvelle Bpi : Rachida Dati souhaite "que cette implantation ne soit pas seulement provisoire"
Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.