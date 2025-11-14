Newsletters

Fermée depuis le 2 mars dans le cadre de la fermeture progressive du Centre Pompidou – devenue totale le 22 septembre –, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a rouvert ses portes en août dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À proximité de la bibliothèque François-Mitterrand et de la Cinémathèque française, elle s’inscrit désormais dans un quartier dynamique et bien relié aux transports, même si ce déplacement lui fait perdre une partie de sa centralité.

L’association FIBD Angoulême, fondatrice du festival et jusque-là liée à la société 9eArt +, est revenue sur sa décision annoncée le 8 novembre. Dans un communiqué, elle fait savoir qu’un nouveau processus de sélection sera lancé, sous la responsabilité d’un comité réunissant des représentants de l’Association FIBD, des financeurs publics et des professionnels du secteur. Les éditions 2026 et 2027 continueront toutefois d’être confiées à 9eArt +.

Le Prix Renaudot des Lycéens 2025 a par ailleurs été attribué à Loudun à Nathacha Appanah pour son roman La nuit au cœur (Gallimard). Déjà récompensée par le prix Femina, l’autrice rencontrera en décembre les 400 lycéennes et lycéens ayant participé à cette 34ᵉ édition. Elle succède à Olivier Norek, lauréat 2024 avec Les guerriers de l’hiver (Michel Lafon).

Enfin, ce mardi 11 novembre, le poète contestataire Mohamed Tadjadit a été condamné à cinq années de prison pour « apologie du terrorisme », selon son avocate Fetta Sadat. Une vingtaine d’organisations non gouvernementales dénoncent une procédure abusive à son encontre.