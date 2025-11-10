Newsletters

« Je m’appelle Victoire, éditrice de fiction indépendante, et j’ai investi mes économies, ma santé mentale et trois retraits bancaires dans une maison de passion. Le modèle économique s’est effondré : vente en berne, visibilité minimale, et tout mon « amour de la littérature » se heurte à une réalité salariale nulle.

Je rêve d’avoir commencé dans les années 80. Aujourd’hui, je considère presque me tourner vers OnlyFans — car dans l’édition, la passion est gratuite et l’humiliation souvent incluse. »

Ne ratez surtout pas le premier épisode de cette docufiction, au-delà du réel…

Un exemplaire de De India Utriusque re Naturali et Medica (Amsterdam, 1658) de Willem Piso, volé en 2008 au Museu Paraense Emílio Goeldi à Belém (Pará), a été restitué en octobre 2025 après avoir circulé illégalement et été localisé à Londres. L’ouvrage, fondamental pour l’étude de la faune, de la flore et des médecines indigènes en Amazonie au XVIIᵉ siècle, témoigne de l’importance de la restitution du patrimoine scientifique et culturel.

Face à la reconduction pour dix ans de la société 9ᵉ Art+ à l’organisation du festival, auteurs et éditeurs dénoncent l’opacité de gouvernance, la nomination controversée et l’audition réduite à deux candidats. Le Syndicat national de l’édition annonce son retrait en 2027 sans garanties de transparence. L’association‐organisatrice propose alors un rapprochement entre 9ᵉ Art+ et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image afin de désamorcer le boycott massif et restaurer la confiance.

Un homme de 41 ans a été interpellé à la sortie de la bibliothèque de Bibliothèque communale de Rovato (province de Bressanone, Lombardie) après avoir dissimulé 11 DVD et 3 couteaux sous son manteau. En perquisition, la police a saisi 195 livres et 925 DVD provenant de 32 bibliothèques de la région, pour un préjudice estimé à 25 000 €. L’auteur présumé revendait les objets via un trafic organisé.

Au Canada, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) se mobilise face à la prolifération de « faux livres » générés par l’IA, lesquels usurpent parfois le nom d’auteurs réels et fragilisent le droit d’auteur. Elle réclame un cadre réglementaire garantissant transparence des données d’entraînement et étiquetage des contenus artificiels. Parallèlement, elle défend l’exception culturelle canadienne dans les accords commerciaux.

Dans son roman Même le froid tremble, l’autrice Nicole Mersey Ortega – à travers une écriture charnelle et politique – met en lumière les corps ouvriers, féminins, marqués par l’exploitation, la honte, le désir, la fatigue. Elle affirme que « le corps de la femme, corps femme prolétaire, a toujours été un territoire de guerre ». L’écriture devient alors arme et lieu de résistance.

Illustration : ActuaLitté