Newsletters

À Blois, le 11 octobre, Cécile Deniard posait très concrètement la question de la « traductibilité » des textes d’histoire par l’intelligence artificielle. À Paris, le 30 septembre, jour de la Saint-Jérôme, Samuel Sfez, président de l’ATLF, alertait sur l’avenir du métier de traducteur entre qualité, responsabilité et rémunération. Sur les réseaux, Edmond Tourriol, traducteur de bande dessinées et entrepreneur, défendait, lui, une approche plus concurrentielle. Trois scènes, trois focales, un même nœud : qu’attend-on d’une traduction quand la machine s’invite dans la chaîne du livre ?

Dans un tout autre registre, le classement des meilleures ventes d’Edistat (du 27 octobre au 2 novembre) dessine cette semaine une véritable radiographie politique et culturelle du pays. Une France qui rit, s’inquiète, fulmine ou se replie, en attendant le verdict des grands prix d’automne, à commencer par le Goncourt.

Pendant ce temps, une éditrice raconte son désarroi dans une tribune-choc : « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. » Un témoignage cru sur la précarité croissante du monde du livre.

Enfin, Claire Bascou, fondatrice de La Biblio-dynamie, propose une autre manière de lire et de se relier : sa démarche de bibliothérapie créative transforme le livre en outil de mieux-être. Entre sciences humaines et imagination, elle invite à une lecture vivante et sensorielle, capable de remettre le corps et l’esprit en mouvement.