Dans le paysage feutré de la BD franco-belge, peu de héros traversent les décennies avec la même vigueur. Largo Winch en fait partie. Avec Si les dieux t’abandonnent, 25e album, Philippe Francq s’associe pour la première fois au scénariste et réalisateur Jérémie Guez : une collaboration qui conjugue fidélité à l’esprit de la série et souffle neuf.

Le 5 novembre 2025, l’Assemblée nationale a adopté la clarification du dialogue social et l’organisation d’élections professionnelles pour les artistes-auteurs au sein de leur régime de sécurité sociale. Ce vote, 186 voix contre 72, constitue une étape majeure : il répond au scandale Agessa et ouvre la voie à une gouvernance reprise en main par les premiers concernés.

Le marché mondial de l’art de la BD reste en pleine forme : lors de la Premium Signature International Comic Art Auction (Heritage Auctions, 25–26 octobre 2025), la couverture du n°2 de Métal Hurlant (1975) signée Philippe Druillet s’est envolée à 162.500 $ frais inclus (141.095 €). La vente a totalisé 2,366 M$, avec 2.534 enchérisseurs et un taux d’adjudication de 99,85 % sur 688 lots.

Parallèlement, la situation en Iran inquiète : en quelques jours, une dizaine d’intellectuels, traducteurs et auteurs ont été interpellés, leurs domiciles perquisitionnés et des effets personnels saisis — des intimidations dénoncées par plusieurs ONG.