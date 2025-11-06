Newsletters

À l’occasion de sa première édition, la ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce 5 novembre, le Prix du livre pour les bébés à Aurore Petit pour Été pop (La Martinière Jeunesse). L’autrice a salué cette nouvelle initiative avant d’adresser un appel solennel à la rue de Valois : défendre les droits des artistes-auteurs, garantir une véritable sécurité sociale face aux défis de l’intelligence artificielle, et retirer l’agrément de la SSAA. La ministre a saisi l’occasion pour revendiquer son bilan, rappelant que « les combats, je les porte, et je les gagne. »

Dans un tout autre registre, le jury du Prix Interallié, dernier grand prix littéraire de l’automne à rendre son verdict, s’est réuni pour désigner les quatre finalistes de l’édition 2025. Le lauréat sera proclamé le 12 novembre à 13 heures, au restaurant Lasserre à Paris.

De son côté, le jury du Prix Médicis a dévoilé ses lauréats ce même 5 novembre, lors de la cérémonie traditionnelle organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris.

Enfin, après dix-huit mois de procédure, la chambre d’accusation d’Alger a confirmé un non-lieu dans l’affaire opposant Koukou Éditions au président de la commission de lecture du ministère de la Culture et au commissaire du Salon international du livre d’Alger (SILA).