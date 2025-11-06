Rachida Dati prend-elle les auteurs pour des bébés ?
À l’occasion de sa première édition, la ministre de la Culture Rachida Dati a remis, ce 5 novembre, le Prix du livre pour les bébés à Aurore Petit pour Été pop (La Martinière Jeunesse). L'autrice en a profité pour saluer cette initiative, et faire un appel solennel à la rue de Valois : défendez nos droits pour une sécurité sociale des artistes et face à l'IA, et favorisez le retrait de l'agrément de la SSAA. La ministre a alors saisi l’occasion pour défendre son bilan. « Les combats, je les porte, et je les gagne. »