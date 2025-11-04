Newsletters

Après trente-cinq ans d’existence, plus de 800 titres et une influence déterminante sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse une grave crise financière. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Un message adressé aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.

Le Prix Femina a distingué Nathacha Appanah pour La Nuit au cœur (Gallimard), roman sur la violence conjugale et la résilience. Créé en 1904 par un jury exclusivement féminin, le prix est né en réaction à la domination masculine du Goncourt.

Côté publications, Éric Vuillard (Actes Sud) et Anne F. Garréta (Mercure de France) signeront deux retours majeurs en début d’année 2026 : Les Orphelins, autour de Billy the Kid et de la naissance du pouvoir américain, et DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, exploration de la mémoire, du corps et du désir.

Enfin, La Grande Librairie consacre son émission à la transmission entre générations. De Jean-Christophe Grangé à Léonor de Récondo, en passant par Fatou Diome et Raphaël Sigal, les invités évoquent mémoire, héritage et amour, au fil de récits intimes et de secrets de famille.