Camilla Läckberg, figure emblématique du polar suédois, annonce la parution en 2026 de dix livres audio sous son nom — sans en avoir rédigé un mot. Elle crée le concept et l’outline, mais trois autres autrices ­écrivent les textes, et son nom reste en couverture. Pour certains, il s’agit d’un modèle assumé de “team-writing”, pour d’autres, d’une remise en cause du pacte littéraire auteur-lecteur.

Dans plusieurs districts scolaires texans, une législation — la Senate Bill 13 — impose désormais aux conseils d’école d’approuver chaque ouvrage. Pour alléger ce travail, certaines institutions ont recours à l’outil automatique ChatGPT afin de filtrer les livres proposés à l’achat : à Pearland, l’IA a identifié 57 titres comme potentiellement non conformes, dont des ouvrages sur des tueurs en série ou contenant le mot « queer ».

Le lancement d’une telle automatisation soulève de vives critiques de bibliothécaires et militants de la lecture, qui estiment que la sélection littéraire ne peut se réduire à un tri algorithmique.



L’Association des éditeurs belges (ADEB) et le collectif Les Éditeurs singuliers lancent un « Calendrier de l’Avent des beaux-livres » : chaque jour jusqu’à Noël, une nouvelle parution met en lumière la richesse de l’édition francophone belge, encore trop peu visible. L’initiative valorise aussi le rôle du livre comme rempart contre la désinformation et l’illettrisme.

En parallèle, les acteurs de la chaîne du livre belge — éditeurs, auteurs, libraires, bibliothécaires — adressent une lettre ouverte au Premier ministre pour s’opposer à toute augmentation de la TVA sur les livres. Ils estiment qu’un passage de 6 % à 9 % se traduirait par une chute de près de 9 % des ventes, menaçant emplois et diversité éditoriale. Pour eux, le livre est un bien culturel essentiel, non un simple produit fiscal.

La maison Paramount Pictures envisage d’injecter sérieusement l’intelligence artificielle dans sa chaîne de fabrication pour accroître la cadence de production à hauteur d’environ trente longs métrages par an, si sa fusion avec Warner Bros. Discovery se concrétise. Le nouveau président, David Ellison, présente l’IA comme un outil d’assistance — non de remplacement de la créativité — notamment pour la localisation, les workflows ou la production virtuelle.

L’ECHR a condamné la Turquie pour avoir interdit aux détenus l’accès à certains livres, dont un exemplaire en espagnol de Don Quichotte, au motif qu’ils étaient « étrangers » ou porteurs de « propagande ». Le tribunal a jugé l’argument de sécurité trop vague : l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sécurise la liberté d’expression même en prison.

Le pionnier de la SF pulp Buck Rogers reprend vie : le studio Legendary Pictures relance une adaptation majeure du personnage créé en 1928 par Philip Francis Nowlan. Le scénariste Zeb Wells (co-auteur de Deadpool & Wolverine) a été engagé. Après des décennies d’atermoiements, ce reboot concrétise un projet longtemps bloqué — challenge : moderniser Buck Rogers tout en restant fidèle à son esprit d’origine.