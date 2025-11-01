Newsletters

Ce n’est plus une légende : même Freida McFadden doit s’incliner devant nos irréductibles Gaulois. Avec Astérix en Lusitanie (tome 41, Hachette), signé Didier Conrad et Fabcaro, le célèbre duo réalise une entrée triomphale dans le classement des ventes de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. Le nouvel album pulvérise les records, s’emparant de la première place avec 515.676 exemplaires écoulés en sept jours — plus d’un demi-million, un démarrage digne d’Obélix lui-même.

Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale et au Sénat, la ministre de la Culture Rachida Dati défendait, face aux commissions culture, un budget 2026 sous tension, marqué par les contraintes économiques du gouvernement, tout en affirmant la détermination de la rue de Valois à préserver ses priorités.

Sur le front syndical, la Fédération CGT Spectacle (FNSAC-CGT) a officialisé l’exclusion du Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC), décidée le 2 juin puis confirmée le 12 octobre 2025. Le SNAC, lui, dénonce une procédure « semée d’irrégularités » et un différend de fond autour de la représentation des artistes-auteurs.

Enfin, du côté des lettres, Nicole Mersey Ortega fait vibrer la langue dans Même le froid tremble, roman incandescent où les rues de Santiago deviennent partition. Entre poésie et pulsation, l’autrice compose une œuvre habitée, charnelle et rythmée, où chaque phrase semble battre au tempo d’un cœur collectif.