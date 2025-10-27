Newsletters

Amazon annonce une remise de 5 % sur les livres retirés en point-relais, hors cadre habituel du prix unique régulé par la Loi Lang de 1981. Cette initiative est dénoncée par les librairies indépendantes comme un contournement du dispositif législatif conçu pour protéger la diversité culturelle et un réseau dense de commerce de proximité.

Cette stratégie fragilise lourdement un modèle économique déjà vulnérable, menaçant tant les petites maisons d’édition que le maillage territorial des librairies.

L’album jeunesse Préanimal Tome 1 – Je veux être un chat (éd. Éditions du Père Fouettard) adopte une approche ludique et profonde pour aborder la différence : les « préanimaux », êtres indéterminés, choisissent leur forme — chat, chien, Pieuvre… Le propos, accessible dès le plus jeune âge, invite aussi les adultes à réfléchir à l’identité, la singularité et la tolérance. Le dessin libre, les couleurs vives et le collage de photos surprennent et renforcent ce message bienveillant sans lourdeur didactique.

L’article retrace les trois décennies de carrière de Mathieu Gaborit, auteur de l’univers des Les Chroniques des Crépusculaires puis du cycle Abyme. Dès 1995, sa fresque baroque, poétique et gothique a renouvelé la fantasy francophone en mêlant bestiaire féerique, chant des « Danseurs » magiques et anti-héros érudit. Trente ans plus tard, une nouvelle génération redécouvre cet univers d’envoûtement, renouvelé dans une édition intégrale à paraître le 5 novembre 2025.

Une bibliothèque du Michigan a retiré de ses rayons un manuel en espagnol sur l’élevage de poules qui s’est avéré entièrement généré par intelligence artificielle : l’ouvrage conseillait notamment de nourrir les volailles avec des bonbons, ne mentionnait aucun auteur crédible et présentait des incohérences manifestes.

Le réseau scolaire du Department of Defense Education Activity (DoDEA), affilié au United States Department of Defense, avait retiré près de 600 ouvrages de ses bibliothèques, ciblant des thèmes liés à la race, au genre ou jugés « divisifs ».

Une juge fédérale a estimé que cet acte violait probablement la liberté d’expression et a ordonné la réintégration des titres sous trente jours ainsi que la publication d’une liste complète.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 met en péril le régime des artistes-auteurs via l’article 5, selon 28 organisations signataires. Elles estiment qu’il risque de démanteler près de quarante années de droits acquis, en affaiblissant notamment la gouvernance paritaire, la continuité des droits sociaux et la transparence du régime de la SSAA (ex-AGESSA).