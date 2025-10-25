Newsletters

Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d’artistes-auteurs alertent sur le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui doit sceller, pour 2025, le pilotage du régime des artistes-auteurs. Aujourd’hui, la gouvernance est assurée par la SSAA (ex-AGESSA) depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes pointe encore en 2025 de graves défaillances internes (opacité, problèmes budgétaires, etc.) et demande le retrait de l’agrément.

À Amiens, la jeune Association de sauvegarde du patrimoine sépulcral (ASPS) lance un appel aux dons pour restaurer la tombe de Joseph-Porphyre Pinchon (1871-1953), « père » de Bécassine, inhumé au cimetière Saint-Acheul. Promu officier de la Légion d’honneur en 1950, l’artiste mérite, selon Pierre-Louis Vasselle (ASPS), que « sa sépulture soit sauvée et transmise ».

Semaine 42 (13–19 octobre 2025) sans événement notable côté nouveautés, mais un Top 10 largement dominé par Freida McFadden, présente six fois dans le classement. En tête, La Femme de ménage voit tout (J’ai Lu, trad. Karine Forestier) avec 61 229 ventes ; en n°2, Le Boyfriend (City, trad. Karine Xaragai) à 31 936 ventes.

Depuis 2019 (avant la pandémie) jusqu’à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées en Italie — librairies, en ligne, grandes surfaces — ont triplé en exemplaires et en valeur. Le 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillées lors de la rencontre : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».