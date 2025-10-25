Les fondateurs de l'AGESSA contre l'intérêt des auteurs ?
Depuis le 27 septembre, 23 organisations professionnelles d'artistes-auteurs tirent la sonnette d'alarme sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). En effet le texte va sceller l'avenir, pour cette année, du pilotage du régime des artistes-auteurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est la SSAA, ex AGESSA, qui assure la gouvernance depuis 2022. De son côté, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur les graves défaillances internes toujours constatées en 2025 (opacité, défaillances budgétaires, etc) et demande le retrait de l'agrément.