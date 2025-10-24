Newsletters

Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant Roxo/Les Bains, où se tenait la remise du Prix Landerneau des lecteurs (Espaces culturels E.Leclerc). Sous les banderoles dénonçant l’élevage intensif porcin approvisionnant l’enseigne, la soirée littéraire a été ponctuée d’interpellations des invités.

Le juge fédéral Alan D. Albright (district ouest du Texas) a rendu un jugement sommaire et prononcé une injonction permanente contre la loi HB 900 (Reader Act), jugée contraire au Premier Amendement. Le texte voulait obliger libraires et éditeurs à classifier les ouvrages vendus aux écoles selon leur contenu sexuel.

Trois élections sont annoncées : deux tours le jeudi 6 novembre, puis un nouveau scrutin le jeudi 13 novembre. L’autrice Catherine Cusset a retiré sa candidature au fauteuil F11 (Gabriel de Broglie).

Lancée en 2023, Labaz centralise les aides régionales pour les 15–25 ans et revendique 300 000 utilisateurs. L’aide de 100 € pour activités culturelles, sportives et artistiques inclut désormais le livre depuis la rentrée 2025.