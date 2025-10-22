Cruauté animale : L214 s’invite à la remise de prix chez Michel-Édouard Leclerc
Ce mardi 21 octobre, à partir de 19h, les militants de l’association L214 se sont mobilisés devant la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée à Paris par les Espaces culturels E.Leclerc. L’action, qui s'est déroulée devant le restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3ᵉ arrondissement, à quelques mètres de la cérémonie littéraire où étaient attendus Michel-Édouard Leclerc, Mazarine Pingeot, ainsi que les finalistes Nathacha Appanah, Marie Charrel, Guillaume Poix et Laurent Mauvignier.