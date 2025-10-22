Newsletters

Ce mardi 21 octobre, à partir de 19 h, les militants de l’association L214 se sont mobilisés devant la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée à Paris par les Espaces culturels E.Leclerc. L’action s’est tenue aux abords du restaurant Roxo/Les Bains, dans le 3ᵉ arrondissement, à proximité du lieu de la cérémonie littéraire où étaient attendus Michel-Édouard Leclerc, Mazarine Pingeot et les finalistes Nathacha Appanah, Marie Charrel, Guillaume Poix et Laurent Mauvignier.

Créé en 1904 et porté dès l’origine par un jury exclusivement féminin, le Prix Femina est né en réaction à la perception de misogynie entourant le jury du Goncourt. Resté fidèle à cette identité, il a dévoilé la liste de ses finalistes pour l’édition 2025. Les lauréats seront proclamés le 3 novembre à 13 heures, lors d’une cérémonie au Musée Carnavalet.

Le même jour, mardi 21 octobre, le jury du Prix du Premier Roman et du Prix du Premier Roman étranger s’est réuni au restaurant Chez Francis, place de l’Alma, pour annoncer son palmarès 2025.

Enfin, sur le terrain judiciaire, Donald Trump, 47ᵉ président des États-Unis, a déposé plainte contre quatre journalistes du New York Times, le quotidien lui-même et le groupe Penguin Random House, les accusant de diffamation à la suite d’une enquête portant sur ses affaires. Sa première plainte, jugée trop imprécise, ayant été rejetée, il revient aujourd’hui à la charge.