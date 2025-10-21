Newsletters

Le groupe Magnard Vuibert, filiale d’Albin Michel spécialisée dans l’édition scolaire, a été condamné pour “violation de l’obligation de sécurité” par la Cour d’appel de Paris, le 18 septembre dernier. En cause : la direction n’avait pas saisi la médecine du travail après avoir été alertée, en 2013, d’un malaise survenu à une salariée dans le cadre de ses fonctions, alors au sein de De Boeck Diffusion, avant le rachat par Albin Michel en 2015.

Par ailleurs, le monde du livre est en deuil : Edmond Thomas, maître-imprimeur et fondateur des Éditions Plein Chant, est décédé le 18 octobre. Figure singulière de l’édition indépendante, il aura consacré sa vie à mettre en lumière les “voix d’en bas” et à préserver de l’oubli des auteurs marginalisés par l’institution littéraire.

Dans un tout autre registre, Amazon a annoncé le 16 octobre la mise en place d’une remise de 5 % sur les ouvrages commandés en ligne et retirés dans ses points de retrait partenaires, souvent situés dans des commerces vendant des livres. Ce dispositif, interdit depuis 2014, ravive les inquiétudes des libraires indépendants comme des grandes enseignes telles que Fnac ou Cultura, qui redoutent un déséquilibre concurrentiel.

Enfin, un nouveau prix littéraire vient enrichir le paysage francophone : le Prix Senghor des Lycéens, créé en 2025 à l’occasion des 30 ans de La Plume Noire et du 20ᵉ anniversaire du Prix Senghor du premier roman francophone et francophile. Cette distinction entend promouvoir la langue française et encourager les jeunes lecteurs à découvrir les nouvelles voix de la Francophonie.