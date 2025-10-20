Newsletters

La coopérative éditoriale bretonne Coop Breizh, placée en redressement judiciaire en septembre 2024 puis liquidée en juin 2025, a laissé près de soixante maisons d’édition sans diffuseur. Locus Solus Édition, basée en Finistère, reprendra une cinquantaine de titres du catalogue, afin d’éviter leur mise aux enchères et de poursuivre leur diffusion à partir de novembre 2025 via Médiadiffusion/MDS.

À 78 ans, Stephen King admet que sa « garantie » est expirée : il ne tient plus rien pour acquis et envisage son avenir d’écrivain avec lucidité. Il annonce deux romans en cours — une conclusion à la saga The Talisman et une nouvelle enquête de son personnage fétiche Holly Gibney — et se fixe pour ambition de s’arrêter avant de radoter.

L’âge et l’expérience l’amènent à privilégier la qualité à la quantité, tout en restant « un homme occupé ».

Le roman The Lost Book of Lancelot de John Glynn (prévu en mai 2026 aux États-Unis) revisite la légende arthurienne en centrant le récit sur Lancelot, élevé sur une île de femmes et formé en compagnie de son compagnon d’armes Galehaut.

Le texte propose une relecture résolument queer du chevalier, explorant son identité, sa vulnérabilité et son désir hors-normes. Il incarne aussi une évolution chez les éditeurs : le mythe chevaleresque s’ouvre à de nouveaux publics sensibles aux récits hybrides mêlant fantasy, romance et coming-of-age.

Aux États-Unis, les écrivains et professionnels hispaniques de l’édition ne veulent plus se limiter à un « mois du patrimoine » : ils réclament une présence permanente et structurée dans le secteur. L’enjeu dépasse la visibilité ponctuelle : il s’agit d’un changement de système, pour que les récits hispaniques trouvent un lectorat durable plutôt que d’être confinés à des vitrines symboliques.

L’autrice Jennifer L. Armentrout s’associe à la marque Hellmann’s pour lancer une édition collector de son roman The Primal of Blood and Bone, imprimée à l’encre parfumée à l’ail — clin d’œil aux vampires de la saga. Cette collaboration, plus marketing que narrative, vise à créer un objet littéraire sensoriel et viral. Elle interroge la frontière entre promotion et création littéraire.