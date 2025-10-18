Newsletters

Semaine 41 (6–12 octobre 2025) : Freida McFadden rafle tout. Son nouveau roman Le Boyfriend, traduit par Karine Xaragai, entre directement n°2 avec 57 963 ventes. Et la seule à la devancer, c’est encore elle : La Femme de ménage voit tout (J’ai lu, trad. Karine Forestier), dernier tome en poche, affiche 94 622 exemplaires. L’église revient, décidément, au centre du village.

Côté BD, Cosey publie Yiyun le 10 octobre chez Le Lombard : 70 pages d’une autofiction où se mêlent souvenirs, mystère et héritage culturel. Pour en parler, nous avons rencontré Clément Doucet de la librairie Albin Michel (Paris).

Sur le terrain juridique, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier (Héliopoles) éclaire la zone grise entre hommage, stratégie éditoriale et droit moral : après l’intervention des ayants droit d’Albert Camus, l’éditeur a revu sa communication, retiré toute référence à L’Étranger et pilonné les exemplaires déjà imprimés. Les héritiers saluent « une attitude respectueuse et simple », mais, côté maison, l’épisode laisse un goût amer.

Enfin, pour qui aime flâner entre tables et rayonnages, François Belly, « écrivain-pirate » et auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Trédaniel, sept. 2025), propose un plan pour exister dans la profusion : à découvrir dans son billet d’humeur.