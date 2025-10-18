Entre un torchon et un drapeau, De Villiers s'invite dans les meilleures ventes
Semaine 41 (6 au 12 octobre 2025), Freida McFadden nous attrape à nouveau par le col de la chemise avec son nouveau roman Le Boyfriend, cette fois traduit par Karine Xaragai, qui entre directement en 2e place avec 57.963 ventes. Et le seul livre en mesure de la battre, c'est aussi elle qui l'a écrit : La Femme de ménage voit tout (J'ai lu, trad. Karine Forestier), dernier tome de la série paru en poche, qui se vend à 94.622 exemplaires. L'église est à nouveau au centre du village.