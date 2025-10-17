Newsletters

La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu’elle appliquerait désormais une remise de 5 % sur les ouvrages retirés dans certains points de collecte installés au sein de commerces vendant des livres. Une décision qui a immédiatement fait réagir le Syndicat de la Librairie française (SLF), pour qui le géant du e-commerce « se considère au-dessus de la loi française » en s’appropriant une remise réservée depuis 2014 aux détaillants.

Le même jour, la Commission du Grand Prix du Roman de l’Académie française a dévoilé la liste des finalistes de l’édition 2025. Le nom du lauréat sera annoncé le 30 octobre prochain.

Par ailleurs, le média Les Jours a publié, le 12 octobre, une enquête accusant Thierry Lounas, fondateur de Capricci – société à la fois maison d’édition, productrice et distributrice de cinéma indépendant – et sa compagne Claire Bonnefoy, réalisatrice et productrice chez Bobi Lux, de violences sexistes et sexuelles. Douze femmes y décrivent un « système de prédation » fondé sur le harcèlement, l’emprise et les abus de pouvoir.

Enfin, Pierre Jourde, romancier et essayiste reconnu pour son regard critique sur la littérature contemporaine et ses récits d’inspiration autobiographique tels que Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), revient avec un nouveau roman ambitieux. Docteur ès lettres, spécialiste de Huysmans et des écrivains décadentistes, il situe cette œuvre au crépuscule du XIXᵉ siècle, une époque dominée par le positivisme mais traversée par un retour au mystère et à l’occulte.