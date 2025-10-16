Édition : une proposition de loi pour briser les conglomérats médiatiques
En France, concentrations médiatique et éditoriale vont de plus en plus souvent de pair. Vivendi, propriétaire de Canal+ et Prisma Media, possède aussi Hachette Livre, tandis que CMI, qui détient Marianne, Franc-tireur ou Elle, a la main sur Editis. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi entend casser ces monopoles économiques, afin de mettre le débat public et l'accès à l'information « à l’abri des oligopoles d’influence et des conflits d’intérêts ».