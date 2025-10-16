Newsletters

Nos coeurs invincibles, Tala Albanna, Michelle Amzalak (Flammarion)

Elles ne se connaissent pas, mais partagent un même âge et un même droit d’étudier le monde à travers la loi. L’une s’appelle Tala Albanna, vingt ans, Palestinienne de Gaza. L’autre, Michelle Amzalak, vingt-quatre ans, Israélienne de Sdérot. Entre elles, quelques kilomètres, un mur infranchissable et la guerre.

Gabriel's Moon, William Boyd (trad. Isabelle Perrin, Seuil)

Loin des thrillers trépidants, William Boyd sait nous créer de bons personnages, nous tisser de bonnes histoires et, surtout, il sait nous les raconter avec ironie et brio. Il nous ouvre les portes d'un monde feutré, élégant, plein d'esprit. So british.

Les Alexandrines, Marjan Tomsic (trad. Andrée Lück-Gaye, Andrée Lück Gaye Agullo)

Voici le récit des femmes slovènes qui acceptèrent de partir au début du siècle dernier pour Alexandrie ou Le Caire. Quelques années d'un difficile exil pour gagner quelques sous et permettre de sauver la ferme, les champs, la famille qui croule sous les dettes.

Le dernier vol de Dan Cooper, Jean-Luc Cornette, Renaud Garreta (Glénat)

En 1971, un braqueur intrépide pirate un avion US et s'enfuit en parachute avec un joli pactole. La police ne le retrouvera jamais...

