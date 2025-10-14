Newsletters

La rentrée littéraire bat son plein, entre engouements, polémiques et révélations. Les titres parus en août et septembre 2025 se disputent déjà l’attention des lecteurs et des jurys. Si les sélections des grands prix affichent cette année une parité presque parfaite, le déséquilibre demeure au sein des jurys, encore largement masculins.

Dans Saint Luigi, Nicolas Framont, cofondateur de la revue Frustration, s’empare d’un sujet brûlant : la figure de Luigi Mangione, jeune homme devenu symbole après l’assassinat d’un PDG américain. Là où d’autres détournent le regard, l’auteur choisit d’affronter cette histoire frontalement, sans détour. Il signe un texte lucide, nourri à la fois d’enquêtes sociales, de faits réels et d’expériences intimes — notamment l’accompagnement de la fin de vie de sa grand-mère et ses années comme conseiller parlementaire.

Autre moment fort de la saison : Edwy Plenel, invité au Festival international de géographie, s’est retrouvé au centre d’une vive controverse. La présentation de son livre Palestine, notre blessure (La Découverte) a été marquée par un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de sécurité et interdisant toute manifestation, au nom de la « prévention du risque terroriste ». Une mesure dénoncée par l’éditeur et la Ligue des droits de l’homme, qui y voient une atteinte inquiétante à la liberté d’expression.

Enfin, Joseph Incardona remporte le Prix des Deux Magots 2025 pour Le Monde est fatigué (Éditions Finitude), un roman d’une puissance émotionnelle rare. On y suit Ève, performeuse-sirène des centres commerciaux, qui plonge autant dans l’eau que dans le deuil. Entre chair et silence, l’auteur explore la frontière fragile entre vengeance et pardon, pudeur et dévoilement — un texte tendu, charnel et profondément humain.