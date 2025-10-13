Jean-Baptiste Andrea et Baptiste Beaulieu : “Écrire, c’est réparer le monde”
L’un et l’autre écrivent pour comprendre et pour réparer : l’un par la fiction poétique, l’autre par le récit de soin. Dans ce dialogue, leurs voix se répondent autour des thèmes de la vulnérabilité, de la mémoire, du silence et du rapport au corps — autant de façons de raconter la condition humaine. Jean-Baptiste Andréa et Baptiste Beaulieu sont nos invités pour un podcast exceptionnel
