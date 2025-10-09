Newsletters

Les forces, de Laura Vazquez (Editions du sous-sol)

Lire un roman écrit par un ou une poète : pourquoi c’est souvent ennuyant ? Pourquoi, souvent, on a l’impression de se battre contre le livre. Se débattre au milieu des mots. Qu’ils nous enserrent et nous empêchent de circuler librement de page en page. Qu’ils nous mettent mal à l’aise. Et pourquoi ici, avec Les Forces de Laura Vazquez, n’est-ce pas le cas ?

Le Nécronomickey, Foerster (Fluide Glacial)

J’ai rencontré Foerster lors d’une crise de foi, voilà quelques dizaines d’années : embrasser une carrière universitaire, entre science-fiction et grec ancien, ou trouver une autre voie. Chez un bouquiniste, la révélation m’est venue : une théophanie. En noir et blanc. Quelque chose entre les lignes brisées et les visages grotesques jaillit.

Model Home, Rivers Solomon (trad. Francis Guévremont, Aux Forges de Vulcain)

Texas. Dans la banlieue de Oak Creek, où la vie est douce… mais pas pour tout le monde. Dans cette communauté clôturée, presque entièrement blanche et donc privilégiée par définition, les Maxwell détonnent. Model home, traduit par Francis Guévremont, vous donne une autre image du foyer, doux foyer...

La menace fantôme, Olivier Wickers (Editions de l'Eclaireur)

Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme.