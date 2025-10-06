Newsletters

Un lot de questionnaires de Proust complétés en 1966 par les cinq membres des Rolling Stones refait surface. Lorsqu’on interroge Mick Jagger sur ce qu’il voudrait être, il griffonne « UN BEATLE ».

Ce propos oscillant entre provocation et sincérité révèle la relation miroir entre Beatles et Stones. Les réponses des autres musiciens — souvent drôles, décalées — confirment leur image de « bad boys » du rock.

Dans une tribune, Thomas Adrien décrit la précarité du statut d’artiste-auteur, avec des revenus imprévisibles et des contraintes administratives lourdes.

Il plaide pour l’instauration d’un mécanisme de « continuité de revenus », comparable à l’intermittence, assurant un revenu minimum entre deux activités — financé par une hausse des cotisations des diffuseurs — et une reconnaissance accrue du métier.

Dans une interview, Emma Watson dit qu’elle conserve de l’affection pour J.K. Rowling malgré leurs désaccords. Rowling réplique violemment sur X, traitant Watson « d’ignorante » qui « ignore à quel point elle est ignorante » et lui reprochant de s’attribuer le droit de la critiquer publiquement du fait de leur lien professionnel passé.

Nasser, écrivain d’origine algérienne, observe que certains écrivains issus de l’Afrique ou du Maghreb entretiennent une critique virulente de leur terre natale, tout en glorifiant leur pays d’accueil. Il dénonce ce qu’il perçoit comme une « idéologie » encouragée par le milieu littéraire : cracher sur ses racines devient une posture valorisée dans la sphère intellectuelle.

Les tensions contemporaines autour de la liberté de création sont multiples : entre la nostalgie d’une création sans contraintes (notamment en bande dessinée) et les réalités juridiques, sociales ou institutionnelles.

S'interroge alors la possibilité de tout représenter, le rôle de l’autocensure, et les pressions externes sur l’expression artistique — à l’heure où de nombreux débats sur la censure se multiplient.