Newsletters

Dans les colonnes d’ActuaLitté, des créateurs et créatrices témoignent de leur expérience pour expliquer pourquoi ils soutiennent le projet de loi sur la continuité de revenus et ce que celui-ci pourrait changer concrètement dans leur vie professionnelle. La première tribune est signée par Samantha Bailly, autrice, scénariste et vidéaste, ancienne présidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse (2017-2019) puis de la Ligue des auteurs professionnels (2018-2021).

À peine arrivée à l’aéroport Charles-de-Gaulle, après quatorze heures de vol depuis Santiago du Chili, Nicole Mersey Ortega, autrice franco-chilienne, sourit malgré la fatigue. Son séjour en France sera intense : deux mois de rencontres en librairies et salons pour présenter son premier roman, Même le froid tremble (Anne Carrière).

C’est plus discrètement que Lena Situations a pris ses distances avec Robert Laffont, maison qui l’avait propulsée avec plus de 400.000 ventes, pour fonder sa propre structure : Lena Éditions. Une décision qui pèse, d’autant plus pour le groupe Editis.

Enfin, Hachette Livre, qui publie le Guide du Routard depuis 1975, en devient désormais le propriétaire exclusif. Le groupe a racheté à Philippe Gloaguen, son cofondateur, l’intégralité de la marque et de son univers, ainsi que Cyberterre, la société éditrice du site Routard.com, jusqu’ici détenue à parts égales avec lui.