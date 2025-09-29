Comment Moscou censure les livres via la loi sur les agents étrangers
À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
Comment Eyrolles et Gallimard participent à la diffusion de l'extrême droite
Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine
Franck Thilliez accusé de plagiat par une autrice québécoise
Pourquoi Raphaël Enthoven annule-t-il sa venue au salon du livre du Mans ?