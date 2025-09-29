Newsletters

La Place Vendôme, la Piazza San Marco, Bond Street ou encore la Fifth Avenue : autant de hauts lieux du luxe et de vitrines pour les marques qui portent le secteur. Un point commun avec les bibliothèques patrimoniales ? Ces endroits attirent la convoitise de voleurs parfois amateurs. Ruse, audace ou bêtise confondante, voici le récit de dix larcins à faire frémir un bibliothécaire…

Les grandes bibliothèques, les collections rares, les œuvres uniques restent dangereusement fragiles. Dans nombre d’affaires — Girolamini, réseau géorgien, Libri —, l’élément commun est un système interne affaibli ou une confiance aveugle dans l’intégrité des gardiens du savoir. Retour sur 10 crimes tout aussi exceptionnels… que déjoués.

Publié en 1962, Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne brise pour la première fois le silence du Goulag dans l’URSS sous Staline, grâce à la relative liberté de Khrouchtchev. En une journée, il expose la survie quotidienne d’un prisonnier ordinaire, Ivan Denissovitch, dans l’horreur banale du camp.

Chaque détail, chaque geste y porte le poids de la dignité humaine. Soixante ans après, relire ce « chef-d’œuvre documentaire et littéraire » reste un impératif : il nous oblige à interroger la liberté, la résistance intime et la mémoire collective face aux régimes totalitaires. Réédité, le livre est plus que jamais à relire.

Dans une ville du Kentucky, une église évangélique invite ses fidèles à emprunter et à ne pas rendre des livres traitant de thématiques LGBTQ+, qualifiés « d’immoraux ». Pour la bibliothèque publique, c’est du vol ; pour les pasteurs, c’est un acte de « désobéissance civile » inspiré par la foi. Le débat oppose droit, morale et liberté d’expression.

En Russie, depuis la nouvelle version de la loi sur les « agents étrangers » entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre, les ouvrages d’auteurs labellisés sont retirés des catalogues, les éditeurs doivent nettoyer leurs listes, et les librairies risquent sanctions financières. L’autocensure se généralise ; certains titres passent par des circuits offshores ou cryptés. Le ciblage des œuvres LGBTQ est un volet particulièrement actif de cette censure.

Sur Instagram et TikTok émerge le “spredge” (contraction de sprayed edge) : une mode consistant à décorer les tranches des livres — par pulvérisation, motifs, pochoirs, dorures — au point de transformer le livre en objet visuel avant même sa lecture. Très prisé en édition de luxe, le procédé se diffuse dans le grand public. Mais certains s’interrogent : le livre devient-il un simple objet instagrammable, éclipsant son contenu ?

En Arkansas, Zackery Cothren, directeur d’une bibliothèque publique du comté de Cleburne, a été arrêté le 11 septembre 2025 pour vol et abus de pouvoir : 78.000 $ auraient été détournés selon l’enquête. L’affaire a été révélée via un audit législatif ayant mis en lumière des « achats douteux » et des transactions irrégulières.

Crunchyroll lancera le 9 octobre 2025 une application dédiée aux mangas aux États-Unis et Canada, avec la version web le 15. Elle proposera un catalogue de titres officiels (One Piece, Jujutsu Kaisen, etc.), des fonctionnalités premium et un modèle économique visant à dissuader le « scantrad ». En Europe, aucun lancement n’est encore confirmé.

À compter du 1ᵉʳ octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et distribution de deux éditeurs centrés sur l’image : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. La première, née du podcast Les Baladeurs, publiera son premier album le 17 octobre. La seconde, forte de vingt ans de pratique graphique audacieuse, proposera Lueurs le 7 novembre. Ces adjonctions renforcent le catalogue visuel et graphique de la maison.

