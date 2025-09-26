Newsletters

Une nouvelle fermeture s’annonce dans le réseau Gibert Joseph : la librairie du 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13ᵉ arrondissement de Paris, mettra la clé sous la porte à la fin juin 2026. La direction du groupe nous a confirmé l’information, après l’avoir annoncée aux élus du personnel et aux salariés lors d’une réunion de CSE le 16 septembre dernier. Dans le même temps, une ouverture se prépare : une nouvelle adresse accueillera prochainement les lecteurs au 28, boulevard Saint-Michel.

À Toulouse, la situation est plus délicate pour La Librairie., inaugurée en novembre 2024 dans le quartier de la Concorde. Placée en redressement judiciaire début septembre, elle appelle aujourd’hui au soutien de ses lecteurs et lectrices. Ses gérantes, Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, évoquent un « déficit initial de trésorerie » qui n’a pas pu être comblé.

Pendant ce temps à Paris, le Prix Interallié poursuit son calendrier littéraire. Réuni le mercredi 24 septembre au restaurant Lasserre, dans le 8ᵉ arrondissement, le jury a retenu douze ouvrages pour sa sélection 2025. Parmi eux figurent les récentes parutions d’Anne Berest, Louis-Henri de la Rochefoucauld, Maria Pourchet ou encore Vanessa Schneider.

Enfin, le philosophe et essayiste Vincent Cespedes, auteur d’une vingtaine d’ouvrages et familier des médias comme des réseaux sociaux depuis plus de vingt ans, publie Philo : la méthode voyoute. Dans une tribune pour ActuaLitté, il revendique cette approche « innovante, rigoureuse et ultra-efficace » destinée à redonner goût à la philosophie en la faisant résonner autrement.