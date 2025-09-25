Newsletters

Médias et extrême droite semblent invariablement renvoyer aux mêmes figures : Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin dominent les débats. Pourtant, d’autres acteurs, moins attendus dans ce paysage, participent depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, toutes deux visées par des plaintes pour « incitation à la haine » et « injure raciale ». Alors, que viennent faire dans cette affaire les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) ?

Pendant ce temps, OpenAI s’attaque à l’animation avec Critterz, premier long-métrage « largement généré par IA », conçu avec Vertigo Films et Native Foreign, pionnier de l’audiovisuel dopé à l’intelligence artificielle. Présenté comme une prouesse technique et budgétaire, le projet fait craindre aux professionnels une menace directe pour les auteurs et l’équilibre fragile du secteur.

Au Mans, le festival Faites lire ! (29 septembre – 5 octobre 2025) devait accueillir Raphaël Enthoven. Mais le philosophe a annulé sa venue le 4 octobre, après la mobilisation de collectifs locaux, dans un climat déjà alourdi par la polémique de Besançon et une dédicace mouvementée à la Fnac Saint-Lazare.

Enfin, côté librairie, une autre polémique agite le secteur : en France, le prix du livre est unique, et souvent imprimé sur la quatrième de couverture. Mais pas toujours : BD, jeunesse, mangas et poches échappent à la règle avec des « codes prix » déroutants. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre entend rétablir de la clarté dans ces pratiques.