Comment Eyrolles et Gallimard participent à la diffusion de l'extrême droite
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?