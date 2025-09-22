Newsletters

Des professionnel·les du livre jeunesse en France reprennent une tribune parue en Angleterre, où plus de 500 acteurs du livre et de l’éducation jeunesse appelaient le gouvernement britannique à mettre fin à la criminalisation des soutiens à la Palestine et à défendre la liberté d’expression.

En France, plus de 300 auteurs, illustrateurs, éditeurs signent un texte dénonçant les violences à Gaza, le silence international et les atteintes aux droits humains, tout en exhortant l’État français à agir concrètement : reconnaître ce qu’ils qualifient de génocide, préserver les libertés de manifester, et respecter le droit international.

Des bibliothèques voient affluer des demandes pour des « livres » inexistants, générés par IA et crédibles au point d’imiter titres, éditeurs et dates. L’affaire du Chicago Sun-Times, ayant recommandé des ouvrages fictifs, illustre ce phénomène qui accroît la charge des bibliothécaires et sape la confiance.

Appel à renforcer vérifications, éducation à la littératie informationnelle et transparence pour distinguer œuvres réelles et chimères.

Clothilde Chauvin, autrice-illustratrice et dessinatrice formée à l’École Émile Cohl, présente Versatile, son premier album co-signé avec sa sœur Hosanna. Inspirée du XVIIIᵉ siècle, l’histoire suit Célimène, chiffonnière ambiteuse qui entre dans la course sociale où réputation et apparences déterminent le pouvoir. Sa devise : « Présume de tes forces, elles viendront ».

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères (Association des Amis des Grands Caractères) impose que ce soient les éditeurs qui proposent les ouvrages en lice. Chaque éditeur peut soumettre jusqu’à trois titres publiés dans les 12 derniers mois, conformes à des critères de lisibilité (police 16-25 pts, etc.). Le choix du lauréat sera confié uniquement aux lecteurs, en deux tours de vote — sans jury éditorial.

Les Talibans retirent 679 manuels universitaires jugés contraires à la charia, dont 140 écrits par des femmes. Parmi les matières interdites : droits humains, pensée politique occidentale, droit constitutionnel, études de genre, sociologie des femmes…

Cette mesure institutionnelle restreint la liberté académique et la visibilité des contributions féminines dans l’enseignement supérieur afghan.

Anca Visdei, lauréate du Goncourt de la biographie 2025, signe deux portraits contrastés : celui d’Orson Welles, génie créatif tourmenté, explorateur infatigable dont les œuvres oscillent entre succès fulgurant et instabilité, et celui d’Émile Cioran, penseur secret, sombre et provocateur, mais aussi capable de lumière.

Elle aborde sa vie sans complaisance, révèle ses faiblesses, ses contradictions — fascismes passés, antisémitisme, sexisme —, tout en nuançant son humanité et son humour.