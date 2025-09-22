Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine
Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.
