L’autrice irlandaise de Normal People, récemment récompensée par les Sky Arts Awards for literature pour son dernier roman Intermezzo, n’a pas pu assister à la cérémonie londonienne. Les autorités l’avaient avertie qu’elle risquait d’être arrêtée en cas de retour au Royaume-Uni, en raison de son soutien au collectif Palestine Action, considéré comme une « organisation terroriste » outre-Manche.

Au cours de la 37ᵉ semaine de l’année (8 au 14 septembre 2025), La Femme de ménage a trouvé un rival de taille. Dan Brown signe son grand retour avec Le Secret des secrets (traduit par Dominique Defert et Carole Delporte, JC Lattès), qui s’installe directement à la première place du classement avec 36.611 ventes. Il détrône ainsi Freida McFadden (traduite par Karine Forestier), qui régnait sans partage depuis avril.

Face à une actualité marquée par la montée des discours de haine, les politiques antisociales, les guerres meurtrières et les dérives écocides, comment préserver l’espérance ? Pour Estelle Busquet, les bibliothécaires ont un rôle clé : stimuler des imaginaires utopistes, afin d’alimenter la possibilité d’un avenir meilleur.

Enfin, l’« habit vert » de Mario Vargas Llosa, porté lors de son entrée à l’Académie française en 2023, a été remis au Musée Nobel de Stockholm le 18 septembre. Le Nobel de littérature 2010 enrichit ainsi les collections de cette institution consacrée à l’histoire des prix et de leurs lauréats.