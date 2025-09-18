Exploitation numérique : L'Harmattan, de l'édition à la contrefaçon
Le groupe éditorial L'Harmattan, fondé il y a un demi-siècle par Denis Pryen et Robert Ageneau, se caractérise notamment par une productivité à toute épreuve : entre 2000 et 3000 titres par an figurent au dépôt légal. Cette frénésie va de pair avec un modèle d'édition décrié, mais légal. Sauf que plusieurs œuvres auraient été exploitées en numérique sans avenants aux contrats d'édition, signés avant 2014. Ce qui s'apparente à de la contrefaçon.