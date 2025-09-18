Newsletters

Fondé il y a un demi-siècle par Denis Pryen et Robert Ageneau, le groupe se distingue par une productivité hors norme : 2000 à 3000 titres déposés chaque année au dépôt légal. Ce rythme s’appuie sur un modèle d’édition contesté mais licite. Problème : plusieurs œuvres auraient été exploitées en numérique sans avenant pour des contrats antérieurs à 2014, ce qui pourrait s’apparenter à de la contrefaçon.

Les Éditions Guy Trédaniel annoncent l’acquisition des Éditions de l’Opportun (créées en 2009 par Stéphane Chabenat, qui reste directeur général). L’opération s’inscrit dans une stratégie de croissance et d’élargissement éditorial : environ sept titres sur dix publiés par la maison relèvent désormais de la romance.

Les Éditions Nouveau Monde disent avoir appris par la presse le dépôt d’une plainte visant l’un de leurs livres : une biographie signée Maud Guillaumin, où Pierre Charon est présenté comme « le baron de la dissolution ». Une biographie non autorisée par l’intéressé, ni approuvée.

L’ex-ministre de la Culture Rachida Dati est visée par une nouvelle enquête pour « non-déclaration » de bijoux auprès de la HATVP. Selon Libération, l’inventaire des pièces portées publiquement atteindrait un montant conséquent, qui n’aurait pas été déclaré malgré les obligations en vigueur.