Newsletters

Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère (éditions P.O.L)

Assez vaste, Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère (éditions P.O.L., août 2025), est une autobiographie doublée de Mémoires. L’auteur y déchiffre sa vie en remontant au-delà de ses aïeux à l’échelle d’un monde ébranlé, faisant ainsi œuvre historique et politique.

Le Fou de Dieu au bout du monde, Javier Cercas, trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon (Actes Sud Editions)

Voici bien un récit à la fois intime et universel. Le point de départ est simple et bouleversant : un écrivain athée, rationaliste convaincu, accepte de suivre le pape François jusqu’en Mongolie. Sa mission ? Poser au souverain pontife une question que sa mère lui a confiée : reverra-t-elle son mari après la mort ?

Tout brûle, Juan Gómez-Jurado, trad. Judith Vernant (Fleuve Noir)

Juan Gómez-Jurado s'aventure dans un récit sous haute tension, porté par des personnages cabossés, hantés par la douleur et mus par une irrépressible volonté de survie. Au centre, des figures féminines dont le passé trop lourd n’empêche pas l’avancée : épuisées mais combatives, elles avancent dans un monde où la moindre erreur peut se payer au prix fort. Et surtout, Tout brûle.

Neom, Lavie Tidhar, trad. Julien Bétan (Mnémos éditions)

Au bord de la mer rouge, une ville qui semble être un mirage au milieu du désert se dresse, brillante, verticale, à la pointe de la technologie, mais entourée de dunes qui abritent les fantômes du passé. Neom, dernier né de Lavie Tidhar aux éditions Mnémos, n'est ni une utopie clinquante, ni une dystopie au sens propre du terme : c'est un carrefour d'humanité et de mémoire où se croisent les vivants, les oubliés et les machines à la recherche de quelque chose qui leur échappe.