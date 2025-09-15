Le pavillon pirate de One Piece, symbole des révoltes en Indonésie et au Népal
À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l’attention — c’est aussi un drapeau, étrange, inattendu, issu du manga avec pour star Monkey D. Luffy, qui incarne désormais l’insoumission des jeunes du pays.
