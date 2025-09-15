Newsletters

Un deckbuilder roguelike singulier : on agence des vignettes (attaque, défense, déplacement) comme des cases de manga, dont la lecture dicte l’action. Les coups creusent des « trous » rendant la page partiellement injouable, contrainte inventive. Trois héros, modes puzzle et mini-jeux complètent une adaptation fidèle de The Fable, attendue le 5 novembre 2025 sur PC et Switch.

Charlie Kirk a été tué par balle lors d’un événement à Utah Valley University, jour de sortie de Red Hood #1. Après des propos polémiques de l’autrice Felker-Martin sur Bluesky, DC Comics a annulé les numéros suivants et crédité les libraires. L’affaire relance le débat entre liberté d’expression, responsabilité éditoriale et instabilité des titres liés à l’univers de Batman.

Netflix a acquis les droits de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver, romances “cowboy” situées dans une petite ville des Rocheuses. Le projet est en développement, produit par Shawn Levy (21 Laps) et écrit par Hannah Schneider. Sans casting ni date annoncés, l’adaptation doit séduire les fans de romance contemporaine, déjà nombreux autour des cinq tomes traduits en France chez BMR.

À Ponticelli, près de Naples, la bibliothèque communale Grazia Deledda prend l’eau depuis plus de cinq mois, faute de réparation de ses verrières. Livres abîmés, salles inutilisables et colère citoyenne s’accumulent, malgré un projet culturel florissant soutenu par associations et coopératives. Symbole d’un échec administratif, la situation menace un lieu devenu central pour la vie sociale locale.

En Indonésie puis au Népal, le pavillon pirate de One Piece est devenu symbole de contestation. D’abord brandi contre les inégalités à Jakarta, il a ressurgi à Katmandou après l’interdiction de 26 réseaux sociaux. Pour la jeunesse, Luffy incarne liberté et résistance. Malgré la levée de la censure, les manifestations — meurtries par 19 morts — réclament réformes et transparence.