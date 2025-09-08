Livres piratés : Anthropic propose 1,5 milliard $ pour sauver son IA
Iron Man s'en félicite. Anthropic, une startup spécialisée en IA, a proposé un accord financier vertigineux. 1,5 milliard de dollars seront versés à des auteurs qui l’accusaient d’avoir exploité illicitement leurs livres pour entraîner son chatbot Claude. S’il est approuvé par un juge fédéral, il deviendra ni plus ni moins le plus grand dédommagement jamais enregistré en matière de violation de droits d’auteur.
La phrase de trop sur Gaza ? Raphaël Enthoven déprogrammé d’un salon littéraire
Harry Potter : pourquoi le reboot de HBO divise déjà fans et anciens acteurs ?
“Fuck Hamas” : nouvelle attaque à l'acide sur une librairie
Le pire contre-attaque : Zemmour de retour, chez Fayard