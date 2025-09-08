Newsletters

Anthropic, la start-up derrière le chatbot Claude, propose de verser 1,5 milliard de dollars à des auteurs, ayants droit et éditeurs pour solder une action collective. Elle est accusée d’avoir utilisé illégalement plus de 7 millions de livres piratés (Books3, LibGen, Pirate Library Mirror) et accepte de les détruire, tout en niant sa responsabilité formelle.

La rentrée littéraire 2025 met en lumière des familles éclatées et traumatisées : mères aimantes puis cruelles, pères absents ou suicidaires, violences conjugales, blessures de l’exil ou héritages coloniaux. Un psy y verra l’écriture comme thérapie, un sociologue, le reflet d’une société fracturée, tandis que l’extrême droite dénoncerait un effondrement des repères familiaux. Pour le lecteur, ces œuvres sont autant de tentatives de réparation à travers la littérature.

À Portland, Powell’s Books suscite une polémique en lançant des T-shirts illustrés de loups ou de chats, dessinés par un artiste local ayant utilisé des outils Adobe dotés d’assistances IA. Si la librairie défend la créativité humaine, le syndicat ILWU Local 5, inquiet, réclame transparence et garde-fous face à cette intrusion technologique.

Les auteurs Grady Hendrix et Jennifer Roberson assignent Apple devant un tribunal fédéral de Californie. Ils affirment qu’Apple a utilisé leurs œuvres — extraites de livres piratés contenus dans l’ensemble « Books3 » — pour entraîner son modèle d’IA OpenELM, sans autorisation, crédit ou compensation. Ils demandent un procès collectif, des dommages et la destruction des modèles concernés.

Le retour des salarié·es dans les locaux rénovés du siège d’Editis, initialement prévu fin août, est repoussé au 11 septembre 2025. Des inquiétudes émergent : absence de documents de conformité, diagnostics, ventilation appropriée, issues de secours, conformité électrique ou DUERP à jour. FO réclame un CSEC extraordinaire avant le retour, estimant qu’accéder sans garanties serait irresponsable—Editis affirme assurer la sécurité des équipes.

Deux ans après le reboot de Superman, James Gunn annonce le retour du héros avec Man of Tomorrow, prévu en salles le 9 juillet 2027. Le visuel signé Jim Lee met en scène Superman aux côtés de Lex Luthor dans son armure de combat, laissant supposer une possible confrontation — ou alliance — inattendue. La continuité narrative ambitieuse et le soin apporté à l’écriture renforcent l’enthousiasme autour de ce nouveau chapitre du DCU.