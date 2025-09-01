Newsletters

OpenAI et Anthropic ont testé la robustesse de leurs IA (ChatGPT, Claude) face à des scénarios de contournement. Résultats : GPT-4 a livré des instructions pour armes ou drogues, tandis que Claude a été exploité pour cybercriminalité. Les red teams ont révélé que l’histoire peut servir de biais pour contourner les garde-fous, posant la question de la responsabilité accrue des éditeurs d’IA. Mais également que l’on propageait plus facilement le racisme avec des livres jeunesse.

Un jugement (7 voix contre 4) fragilise la politique tarifaire de Trump, suspendue jusqu’au 14 octobre en attendant la Cour suprême. L’ex-président dénonce une cour « politique ». Ses droits de douane, instruments économiques et symboliques, nourrissent la satire de Barry Robbins (Tariff Schmariff), qui en souligne l’absurdité et la dimension théâtrale plus que rationnelle.

Pour ses 10 ans, Livres dans la Boucle 2025 ouvre en grand : spectacle immersif autour de De pierre et d’os, président d’honneur David Foenkinos, hommage à Lagarce (conférence, lectures, projection Dolan). Nouveauté : un espace « Young Adult » avec auteurs phares. Têtes d’affiche, jeunes plumes, prix jeunesse et expositions rythment un festival hybride, gratuit et fédérateur, ancré dans toute la ville.

À Turin, le libraire Luca Cena reçoit un « client no vax » venu estimer Preuves de l’efficacité de la vaccination (1808), témoignage historique sur l’introduction du vaccin contre la variole. Le volume, rare et instructif, est acquis pour 200 €. La scène, ironique, rappelle que les livres anciens racontent autant l’histoire médicale que celle de leurs lecteurs et des débats qu’ils traversent.

L’édition américaine reste dominée par l’imprimé (50,5 % des revenus), en croissance pour les grands formats et le poche. Le numérique pèse 14 %, tiré par l’audiobook (+22,5 % en 2024, +78 % sur 5 ans), quand l’ebook stagne. Les manuels scolaires progressent, et les librairies physiques se redressent (+48 % sur 5 ans). Un secteur dynamique, où papier et audio coexistent, porté par un e-commerce toujours fort.