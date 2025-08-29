Newsletters

Assassin ou non ? Le cas d’Henri Girard continue de diviser. Après La Serpe (prix Femina 2017) de Philippe Jaenada, qui plaidait pour l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, puis La Serpe Rouge de Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, défendant au contraire la thèse de sa culpabilité, c’est désormais sa fille, Catherine Girard, qui prend position en affirmant elle aussi la responsabilité de son père.

Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est d’Alger, a condamné l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis le 16 novembre 2024, à cinq ans de prison. La Cour d’appel d’Alger a confirmé ce verdict le 1er juillet. Sa fille, Sabeha Sansal, s’exprime aujourd’hui publiquement : elle en appelle directement au président Emmanuel Macron, tout en doutant de l’efficacité d’une pression diplomatique accrue de la part de Paris.

Pendant ce temps, France Inter lance son « grand déploiement », une saison pensée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme sa directrice, Adèle Van Reeth.

Enfin, côté littérature, parmi les 30 titres annoncés début juillet pour la rentrée littéraire de la Fnac, cinq romans ont été retenus en finale du 24ᵉ Prix du Roman Fnac. Choisis par un jury composé de 400 libraires et de 400 lecteurs adhérents, ces ouvrages témoignent d’un fort engouement. Le nom du ou de la lauréat·e sera dévoilé le 22 septembre.