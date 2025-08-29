Philippe Jaenada, Catherine Girard et le triple meurtre d’Escoire : Qui dit vrai ?
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.