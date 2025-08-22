Stéphanie Chaillou : “Comment grandit-on quand on n’a pas été vu ?”
Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Son roman met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brusquement dans sa ville d’origine par l’appel de son frère. Ce retour, qui ressemble à une convocation plus qu’à une volonté, devient pour lui une plongée vertigineuse dans une mémoire qu’il croyait enfouie.