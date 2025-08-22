Newsletters

Dans Revenir à Marimbaut, publié chez Notabilia, Stéphanie Chaillou poursuit son travail d’exploration des blessures intimes et des fractures familiales. Elle y met en scène Jean-Noël Dutier, architecte quinquagénaire parisien, rappelé brutalement dans sa ville natale par un appel de son frère. Ce retour, plus proche d’une convocation que d’un choix, l’entraîne dans une confrontation vertigineuse avec une mémoire qu’il pensait enfouie.

Selon une étude parue le 20 août dans la revue iScience, la lecture de loisir a reculé aux États-Unis d’environ 3 % par an entre 2003 et 2023. Une tendance déjà perceptible depuis les années 1940, mais que des chercheuses associent aujourd’hui à une réduction contemporaine des temps libres.

Le prix de la Fondation d’entreprise La Poste, qui ouvre traditionnellement la saison littéraire, a été attribué à Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire (Flammarion). Le roman a été choisi parmi six premiers textes en lice.

Enfin, la bataille judiciaire opposant l’agence de presse indienne ANI à OpenAI se poursuit. En cause, l’utilisation jugée non autorisée de contenus journalistiques pour l’entraînement de ChatGPT. La Haute Cour de Delhi devra prochainement se prononcer sur une question à portée mondiale : une intelligence artificielle peut-elle apprendre comme un humain, ou doit-elle obtenir une autorisation préalable ?