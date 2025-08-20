Newsletters

Avec l’essor de l’intelligence artificielle, un peu de code et des bases de données solides, certains ont entrevu la possibilité de donner corps à la psychohistoire, cette science imaginaire inventée par Isaac Asimov. L’idée ? L’appliquer au plus prestigieux des prix littéraires français, le Goncourt. C’est ainsi qu’a débuté, dans les notes d’un stagiaire de la rubrique Livre, une folle aventure : concevoir un outil prédictif capable de décrocher les faveurs de l’Académie.

À Forbach, c’est une toute autre expérience qui s’écrit : une librairie-pâtisserie a ouvert ses portes le 29 juillet sous le nom d’Autonome. Imaginé par Albain Millot et Oualid Khelifi, le lieu conjugue livres neufs et d’occasion avec une carte gourmande de douceurs sucrées et salées.

Sur les plages espagnoles, l’été a vu apparaître une tendance inattendue : le livre transformé en accessoire de séduction. L’époque des corps sculptés pour impressionner semble révolue ; désormais, on parade un roman à la main pour attirer l’œil et engager la conversation.

Enfin, au Canada, la 37ᵉ édition de l’Eden Mills Writers’ Festival devait accueillir le 5 septembre Aiden Cinnamon Tea, une intelligence artificielle présentée comme partenaire créatif. Devant la levée de boucliers, les organisateurs ont annulé l’atelier, reconnaissant une communication maladroite et révélant un malaise persistant dans le milieu littéraire.