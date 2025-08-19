Newsletters

Aux États-Unis, la pratique des sensitivity readers — traduits en français par « démineurs éditoriaux » — continue de susciter de vifs débats. Sollicités par les maisons d’édition afin de repérer stéréotypes et clichés, ces relecteurs sont parfois accusés d’agir en véritables censeurs, au service d’une « cancel culture » jugée menaçante pour la création littéraire. C’est du moins la thèse que développe l’écrivain Adam Szetela dans son essai That Book Is Dangerous !.

En France, le Prix Envoyé par La Poste 2025 a retenu parmi ses finalistes L’Entroubli de Thibault Daelman, roman particulièrement apprécié à la librairie Coiffard de Nantes. L’ouvrage explore avec sensibilité le destin d’une fratrie, confrontée à la fois au poids des déterminismes sociaux et aux épreuves comme aux joies de la vie familiale.

Chaque rentrée littéraire s’accompagne de ses statistiques : nombre de titres publiés, genres dominants, tendances stylistiques. Mais un autre indicateur retient cette année l’attention : après une décennie de progression constante, jamais la présence des femmes n’a été aussi marquée. Si la reconnaissance critique demeure plus fragile, les dernières années confirment un mouvement net de rééquilibrage. Ces données proviennent des observations menées par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

Enfin, l’autrice irlandaise Sally Rooney, mondialement connue pour Normal People, a annoncé qu’elle reverserait une partie de ses revenus à l’organisation britannique Palestine Action, récemment interdite au Royaume-Uni. Fidèle à ses engagements en faveur des droits des Palestiniens, elle démontre ainsi que, pour elle, la solidarité ne s’arrête pas aux déclarations.