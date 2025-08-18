Newsletters

Alors que le trafic pirate global baisse en 2024, les visites sur les œuvres publiées — principalement des mangas — augmentent, totalisant 66,4 milliards de visites. Aux États-Unis, les lecteurs privilégient des traductions fan-made gratuites, rapides et souvent de meilleure qualité. Les éditeurs multiplient poursuites, suppressions de contenus, IA anti-piratage.

L’industrie connaît une forte croissance (15 milliards USD en 2024, 70 milliards attendus en 2033), mais subit des pertes importantes — jusqu’à 7 milliards USD au Japon. Pour concurrencer le piratage, il faut offrir une alternative aussi simple et immédiate.

En Californie, le juge fédéral William Alsup a rejeté la demande d’Anthropic (soutenue par Amazon et Google) visant à faire appel avant procès, confirmant qu’un procès complet reste indispensable. Celui-ci, prévu en décembre 2025, permettra de mieux bâtir la défense d’Anthropic autour du « fair use ».

L’écriture Sad Girl Lit séduit par son introspection aiguisée et sa conscience corporelle accentuée. Les héroïnes subissent des fragilités sociales (études brillantes, emplois précaires), altérées par solitudes amoureuses et contradictions intimes.

L’archétype repose sur une écriture introspective et sensuelle : voix intérieure tranchante, hyperconscience corporelle, solitude, précarité sociale, désir ambivalent… Ou comment s’exprime cette esthétisation de la mélancolie entre ironie, rage et retrait existentiel.

À Albert (Somme), l’association Les Éclaireurs de vie, fondée le 12 mai 2025, collecte les livres jeunesse offerts gratuitement par McDonald’s pour les déposer à l’hôpital Necker. Ce geste délicat défie l’usage fréquent de les revendre en ligne, et rappelle que leur vraie valeur réside dans le partage solidaire. La question soulève un dilemme éthique entre solidarité et valorisation des dons…

Au Tennessee, les autorités ont lancé une censure aveugle des livres LGBTQ dans les écoles du comté de Rutherford — sans même les lire. Une démarche absurde qui, malgré elle, suscite plus d’attention et de sympathie envers les œuvres visées.

Sur X, Stephen King a résumé en six mots sa vision du sommet entre Trump et Poutine à Anchorage : « Putin a pris Trump pour un idiot. » Le romancier a souvent produit des portraits acides du POTUS. Parmi les critiques formulées, celle, historique, sur la fiabilité d’un dirigeant : « Un président qui écrit mal ne peut pas penser. »

Après 21 ans de vie culturelle rue de Charonne (Paris 11ᵉ), la librairie spécialiste BDNet Bastille fermera le 27 septembre, son propriétaire étant à la retraite. Installée dans le quartier, alliée à la plateforme bdnet.com et au réseau Canal BD, elle a été un lieu de passion, de conseils, de dédicaces et de fidélité.

