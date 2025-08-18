Outrée par un livre de coloriage pour adultes : promo sur la tartuferie rayon Scandale
Lucy flânait en habituée de Kmart, chaîne australienne de grande distribution. Saisie par une envie soudaine de coloriage, elle s'arrête au rayon mandala sur un titre intitulé The Spice is the Plot. En le feuilletant, la cliente s'empare de son smartphone et clic-clac, immortalise cette offre éditoriale NSFW – Not Safe For Work.
