La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, dénonce une campagne d’intimidation et de dégradations liées à la présence en vitrine d’ouvrages consacrés à la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu « intimider » l’équipe. Dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a ensuite été taguée à la peinture à l’acide. ActuaLitté s’est rendu sur place pour constater les dégâts et recueillir les témoignages des libraires ainsi que des habitués.

Chaque année, la rentrée littéraire voit affluer près de 500 romans en librairie. Mais la véritable histoire se joue du côté des nouvelles voix : environ 70 premiers romans paraissent à chaque rentrée et, malgré leur faible proportion, ils s’imposent régulièrement parmi les ouvrages marquants de la décennie.

Le 30 juin dernier, l’éditeur Third, spécialisé dans les livres sur le jeu vidéo et la pop culture, a lancé 84, une maison dédiée cette fois à la fiction. Sa ligne : publier des textes de l’imaginaire – science-fiction, fantasy, fantastique – conçus comme « une nouvelle porte d’entrée à la lecture, alliant ludisme, accessibilité et concision, sans pour autant simplifier les histoires ».

En Martinique, Claire Richer anime Au Gré Des Pages, seule émission littéraire télévisée dédiée à l’art de Patrick Chamoiseau. Contrairement à Augustin Trappenard, qui réunit plusieurs invités sur le plateau de La Grande Librairie, elle privilégie l’entretien en tête-à-tête, créant un espace rare de rencontre entre auteurs caribéens, lecteurs et téléspectateurs.