2000 € l'ouvrage : sur Amazon, le prix unique du livre ?
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.