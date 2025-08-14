Newsletters

« En tant qu’éditeur, il devient de plus en plus difficile de lutter contre Amazon », déplore Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de e-commerce, plusieurs ouvrages de sa maison se retrouvent proposés à des prix exorbitants - jusqu’à 2000 € - ou à des tarifs anormalement bas, en violation de la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure adressée à Amazon et un signalement au Syndicat national de l’édition, l’éditeur a saisi le Médiateur du livre.

Hassen Jaied, entrepreneur franco-tunisien dans l’édition et la librairie en Tunisie, s’interroge sur le silence qui entoure Gaza dans le monde du livre et de la création en France. Dans un billet, il pose la question : « Aujourd’hui, face à Gaza, où sont ces voix courageuses ? »

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure majeure de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d’une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, mêlant dans ses œuvres fiction, documentaire et observation politique.

Enfin, nous clôturons notre dossier sur la CliFi - Climate Fiction - par un focus sur le cinéma et les adaptations de romans abordant les enjeux environnementaux. Pendant des décennies, Hollywood a pris plaisir à détruire la planète à l’écran — invasions extraterrestres, épidémies, guerres nucléaires — mais le réchauffement climatique est longtemps resté cantonné à un rôle secondaire…