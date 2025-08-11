Steamboat Evil : quand Mickey vire à l'horreur parodique (ou la parodie horrifique)
Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Doisney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !
Mickaël Brun-Arnaud vend sa librairie Le Renard Doré
Le coeur brisé, David Grossman accuse Israël de “génocide” à Gaza
“Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués
Quand l’IA devient conteuse : Gemini invente les contes du soir