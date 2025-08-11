Newsletters

Le solarpunk, contraction de « solar » et « punk », propose des futurs durables, inclusifs et esthétiques, à rebours des dystopies techno-polluantes. Inspiré par Ursula K. Le Guin, ce courant imagine des villes végétalisées, alimentées par les énergies renouvelables, où la technologie coexiste avec l’artisanat et la solidarité. Loin d’être naïf, il envisage des conflits et des défis à relever pour bâtir un monde souhaitable.

Le 4 juillet 2025, un tribunal de Chengdu a confirmé la condamnation d’un opérateur de site pirate diffusant quelque 30 000 épisodes d’anime sans autorisation : peine de 2 ans et 3 mois de prison, plus une amende de 15 000 yuans. L’affaire visait un site actif de 2017 à 2021, visé par l’industrie japonaise et les plateformes chinoises légitimes, et constitue un avertissement clair contre le piratage audiovisuel.

L’artiste Marco Fontanili revisite Steamboat Willie, entré dans le domaine public en janvier 2024, avec une esthétique muette mêlant humour noir et hommage. Projet financé à plus de 190 % sur Ulule, Steamboat Evil transpose Mickey dans un univers expressionniste inspiré de l’horreur, tout en rendant hommage respectueux à l’original.

Le village de Tagliata (Italie) a transformé sa rue principale en tapis de 3 000 livres pour une soirée poétique et communautaire début août 2025. Né d’une mini-bibliothèque participative lancée en 2024, l’événement symbolise la lecture comme chemin, lien et acte solidaire : au passage, les fonds du projet ont permis d’offrir un défibrillateur au village.

Le 28 juillet 2025, la Cour supérieure de la propriété intellectuelle japonaise a confirmé la condamnation d’un opérateur de site érotique ayant diffusé sans autorisation des œuvres de trois mangakas. Une décision basée sur le « droit de mise à disposition » du Copyright Act, et illustrant une lutte renforcée contre le piratage, utilisant désormais l’IA pour détecter automatiquement les infractions.

À l’aube de la rentrée 2025‑2026, le ministère de l’Éducation de Floride a ordonné le retrait de 55 livres jugés « odieux et répugnants » des bibliothèques scolaires – titres comme This Book Is Gay, A Clockwork Orange ou Forever. La décision, imposée sans consultation locale, suscite une vive polémique autour de la censure, des droits parentaux et de la liberté d’expression.

Excellentes lectures et bon début de semaine.