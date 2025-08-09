Newsletters

À quelques détours de Fort-de-France, la Fondation Clément déploie ses 160 hectares entre terres et Atlantique. Ce domaine singulier conjugue distillerie de rhum en activité, espaces dédiés à l’art contemporain, bibliothèque et larges allées de promenade. Quinze hectares sont consacrés à la culture, au patrimoine, à la création et à l’artisanat. Lieu vivant et ouvert, il accueille désormais un salon littéraire.

En Inde, l’Institut français promeut la création d’échanges avec la France à travers le réseau de résidences « Villa Swagatam ». Ce programme illustre de façon concrète la manière dont la littérature parvient à tisser des liens durables entre deux cultures, en offrant aux auteurs des espaces pour rencontrer, dialoguer et créer.

Vivendi cède un symbole de l’édition scolaire : le siège historique des éditions Hatier, situé rue d’Assas à Paris. La promesse de vente, signée avec la société de gestion d’actifs immobiliers Invested Partners, porte sur un montant de 38 millions d’euros.

La 31ᵉ semaine de l’année, du 28 juillet au 3 août, s’apparente à un long marathon littéraire. Aucune surprise en tête : Freida McFadden, traduite par Karine Forestier, maintient son avance sans faiblir. Une régularité qui lui assure une place incontestée au sommet, loin des bouleversements et retournements spectaculaires que connaissent parfois les palmarès.