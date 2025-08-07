La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas
Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.