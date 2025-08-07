Newsletters

La légende veut que Talus Taylor, entendue une drôle d'exclamation enfantine – « baa baa baa baa » – se transforme en légendaire Barbapapa, figure flexible et changeante inspirée du jardin du Luxembourg. L’histoire retracée ouvre une perspective inattendue sur la création d’un personnage emblématique de l’enfance.

Odense, ville natale de Hans Christian Andersen, se métamorphose en cité-musée cet été. Concerts, ateliers, lectures et installations artistiques convergent, proposés par plus de 38 institutions ; l’ensemble des hommages se déploie jusqu’à l’automne sous la bannière Andersen Forever. À 11h04 précises le 4 août—heure exacte du décès de l’écrivain en 1875—les clochers de Copenhague, Odense et d’autres villes danoises ont retenti ensemble, marquant le coup d'envoi d’un hommage à la fois festif et introspectif.

Karol Nawrocki, âgé de 42 ans, issu du monde académique et proche du parti conservateur Droit et justice, occupe désormais la présidence de la République polonaise depuis le 6 août. Élu de justesse avec 50,9 % des voix face au maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, il succède à Andrzej Duda. Cet historien, ancien directeur de l’Institut de la Mémoire nationale, fait déjà trembler la classe politique polonaise, avec plusieurs réformes annoncées et une possible cohabitation délicate avec le Premier ministre pro‑européen Donald Tusk.

Une amende exceptionnelle a visé deux filiales du groupe Fnac Darty : Fnac Darty Participations et Services et Darty & Fils, chacune condamnée à 1,95 million €, soit le maximum légal, pour retards de paiement envers ses fournisseurs. La multinationale conteste la décision, invoquant une forte désorganisation liée à la pandémie de Covid-19. Cet épisode souligne l’intensification des contrôles économiques, dans un paysage où les délais de règlement dépassent la moyenne européenne et coûtent des trésoreries précieuses aux PME. Une mesure dissuasive qui pourrait marquer un tournant dans la régulation des pratiques commerciales.