L'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) n'a pas convaincu les ayants droit : le 30 juillet dernier, une coalition d'organisations, réunissant notamment auteurs et éditeurs, dénonçait même une « trahison des objectifs » de cet encadrement. Pour les rassurer, Rachida Dati annonce une concertation portant sur un futur modèle de rémunération.

À Paris, Mickaël Brun-Arnaud passe la main. Le fondateur de la librairie Le Renard Doré, spécialisée en culture japonaise, quitte les lieux sept ans après leur ouverture. Cette boutique du 5e arrondissement, devenue un repère pour les amateurs de mangas et de pop culture nippone, restera fidèle à son identité. Une nouvelle page s’ouvre, avec une transition douce : le successeur, libraire de formation, souhaite préserver l’esprit des lieux tout en les faisant évoluer.

Dans le plat pays, auteurs, éditeurs et institutions culturelles unissent leurs forces contre le piratage de livres numériques. Une action coordonnée, rare par son ampleur, vient d’être lancée sous la forme d’une campagne d’information et de sensibilisation. Face aux pertes colossales causées par le téléchargement illégal, le secteur plaide pour une meilleure protection de la création et un soutien renforcé à l’économie du livre.

Créé en 2022 en Martinique, le Festival en Pays Rêvé organise chaque année des rencontres littéraires gratuites et ouvertes à tous, des écoles aux centres pénitentiaires, en invitant des écrivains venus du monde entier. Confrontée à la baisse généralisée des financements publics pour la culture, y compris en Outre-mer, l’association ADC Atmosphérique, à l’origine de l’événement, lance aujourd’hui un appel à soutien.