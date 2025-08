Newsletters

Philippe Druillet, créateur de Lone Sloane et cofondateur de Métal Hurlant, entre en 2025 au Will Eisner Hall of Fame. Figure majeure de la BD de SF, il rejoint huit autres vivants honorés pour leur influence durable, consacrant plus de 50 ans d’innovation graphique et d’impact international.

Entre juillet 2024 et juillet 2025, les fournitures scolaires ont augmenté de 2 %, soit le rythme de l’inflation. Un tiers des articles a grimpé, un cinquième a baissé. L’ARS est revalorisée : 423,48 € (6-10 ans), 446,85 € (11-14 ans), 462,33 € (15-18 ans), sous conditions de ressources.

Au Festival littéraire Tous Créoles, André Claverie présente Jusqu’à mon dernier mot, récit inédit mêlant journal, roman fictif et réflexion philo-poétique. Portée par Héloïse, Antillaise exilée à Paris, l’œuvre explore mémoire, identité et quête de sens, dans un style engagé et lyrique.

En septembre 2025, les éditions Divergences, installées à Quimperlé, ouvriront une cantine engagée, bio et locale, prolongeant leur café-librairie lancé en 2024. Ce lieu, sans vente de livres, servira aussi d’espace de rencontres autour de thèmes liés à la nutrition et à la pensée critique.

Pour ses 20 ans, Talents Hauts réaffirme son engagement d’avant-garde : lutter contre les discriminations, publier des œuvres subversives, révéler de nouveaux talents et défendre un fonds pérenne. Indépendante et engagée, la maison veut poursuivre ce rôle moteur au moins pour les vingt prochaines années.

Des pionniers comme Ballard, Brunner ou Butler à Atwood, Bacigalupi et Robinson, la climate fiction anglophone a imposé le climat comme moteur narratif. Devenue un courant majeur après 2018 et le succès de L’Arbre-Monde, elle s’étend aujourd’hui à toute la littérature, mêlant urgence écologique et récits captivants.